Sine disponibiliza vagas de emprego no Pará nesta segunda-feira, 10

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) informa as vagas disponíveis no mercado de trabalho nesta segunda-feira (10) – confira abaixo.

As centrais de atendimento funcionam no Shopping Pátio Belém; na Estação Saci no Guamá, que fica na avenida José Bonifácio; e nas Usinas da Paz do Icuí, da Cabanagem, de Marituba e do Benguí.

Vagas disponíveis:

Funileiro de automóveis (reparação)

Nível: ensino médio completo

Requisito: experiência em análise de veículos

Vendedor porta a porta

Nível: ensino médio completo

Requisito: experiência na função

Vendedor pracista

Nível: ensino superior cursando administração

Requisito: experiência na função.

