Sinéad O’Connor deixou “plano de ação” em caso de morte súbita

Sinéad O’Connor, que morreu na terça-feira (25) aos 56 anos, em seu apartamento em Londres, deixou um “plano de ação” para os filhos em caso de morte súbita. A cantora compartilhou essa informação em entrevista à revista People em 2021.

Na ocasião, a artista explicou como instruiu os filhos a agirem caso ela morresse de forma repentina, como aconteceu nesta semana.

– Sempre instruí meus filhos desde pequenos: “Se sua mãe morrer amanhã antes de você ligar para o 911, ligue para meu contador e certifique-se de que as gravadoras não comecem a divulgar meus discos e não digam onde está o dinheiro” – disse ela.

– Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos – justificou.

AUTÓPSIA

O corpo de Sinéad O’Connor será submetido a uma autópsia para determinar a causa da morte da cantora. A informação foi divulgada por meio de um comunicado do Tribunal do Inner South Coroner, de Londres. Segundo a nota, o procedimento será feito a fim de identificar o que aconteceu.

– Nenhuma causa médica da morte foi dada. O legista, portanto, ordenou que uma autópsia fosse realizada. Os resultados disso podem não estar disponíveis por várias semanas – cita o texto.

A decisão de abertura de um inquérito para investigar a morte deve ser aberta após a conclusão médica e a avaliação das declarações dos parentes.

Nesta quinta (27), a BBC News britânica divulgou que a morte da cantora irlandesa não está sendo tratada como um caso suspeito.

Em 2017, a cantora publicou um vídeo no Facebook no qual dizia que estava morando em um motel de beira de estrada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades locais, a artista foi encontrada “inconsciente” e “declarada morta no local”.

– Um arquivo será preparado para o legista – pontuaram os oficiais.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Albert Olivé