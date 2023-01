Sinesystem promove primeira sessão Cine Azul do ano neste sábado (28)

Neste próximo sábado (28) o Cinesystem vai realizar a primeira sessão Cine Azul do ano. A inciativa faz parte de um projeto especialmente desenvolvido para crianças portadoras de distúrbios sensoriais.

Na sessão Cine Azul, o som filme é mantido mais baixo e as luzes permanecem parcialmente acessa. Além disso, é permitido que a plateia cante, dance, ande, converse e se divirta durante a exibição.

O filme que estará em cartaz será “Chef Jack: O Aventureiro Cozinheiro” um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta cozinhando e achando os ingredientes mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua vida doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai drasticamente. Para provar a todos que seu erro não lhe define, ele entra em uma competição de culinária chamada de Convergência de Sabores. Mas Jack precisará aprender a trabalhar em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.

A Gerente de Marketing e Produtos, Samara Vilvert, explica sobre o projeto. “O Cine Azul é mais uma forma de lazer, entretenimento e socialização para as crianças e suas famílias. As salas são ambientes acessíveis e aconchegantes, já que o grande objetivo é que todos se sintam à vontade e tenham um dia divertido e inesquecível!”, pontua.

A ação é realizada em todos os multiplex do Brasil. Os ingressos para as sessões do Cine Azul já estão disponíveis e poder ser adquiridos pelo site www.cinesystem.com.br/cine-azul/.

Foto: Divulgação