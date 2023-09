Acirra-se a disputa pela diretoria do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará. O processo eleitoral foi aberto no dia 18 de agosto e a chapa de oposição, Renova Sinjor, liderada pelo jornalista Evandro Corrêa, foi para a Justiça cobrar transparência no processo que, segundo afima, tende a beneficiar a chapa da situação, A Luta Continua, liderada pelo atual presidente da entidade, o jornalista Vito Gemaque.