Sinop: Autor de chacina seguirá preso e vai para penitenciária

A juíza Rosangela Zacarkim dos Santos, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em Mato Grosso, decidiu a manter a prisão de Edgar Ricardo de Oliveira, um dos autores da chacina que resultou na morte de sete pessoas em Sinop. Na decisão, a magistrada também determinou a transferência de Edgar para a Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

Na decisão, tomada durante audiência de custódia, a juíza afirmou que a transferência de Edgar para a PCE teria como objetivo resguardar a integridade física do autor do massacre, uma vez que o caso gerou uma grande repercussão nacional.

– Determino a escolta e remoção do autuado para a Penitenciária Central do Estado, Ala 8, em Cuiabá/MT, atentando-se para o fato de que se trata de prisão temporária, devendo ser realizadas as comunicações necessárias às autoridades competentes – afirmou a magistrada.

Edgar se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23) e, tanto na delegacia quanto durante a audiência de custódia, preferiu ficar em silêncio. O delegado Bráulio Junqueira, responsável pela apuração do caso, disse que Edgar confessou informalmente a prática dos crimes e que deve responder por sete homicídios, todos qualificados.

ATAQUE OCORREU APÓS DERROTA NA SINUCA

De acordo com o delegado Bráulio Junqueira, não há duvidas sobre a motivação do crime e a dinâmica das mortes. Segundo Junqueira, uma das vítimas, Getúlio Rodrigues Frasão Junior, de 36 anos, foi ao bar para almoçar com a mulher, Raquel Frasão, a filha, Larissa Frasão, e o amigo, Luiz Carlos, na manhã da última terça (21). Em um determinado momento, os atiradores chegaram ao local e desafiaram Getúlio a jogar. No local estavam nove clientes além dos criminosos.

Na parte da manhã, depois de várias rodadas de sinuca, Edgar perdeu em torno de R$ 4 mil, informou a polícia. Ele e seu comparsa saíram do local e retornaram na parte da tarde. Depois de perder duas rodadas, Edgar se irritou, jogou o taco na mesa e deu sinal para Ezequias. Edgar saiu do bar e pegou a espingarda no carro, enquanto Ezequias rendeu todos. Edgar entrou com a espingarda e começou a executar as pessoas. Primeiro foi o dono do bar, depois o homem que tinha ganhado todas as rodadas.

Segundo a Policia Militar, quatro pessoas foram mortas dentro do bar enquanto outras duas foram assassinadas do lado de fora. A sétima vítima chegou a ser levada com vida para o hospital, mas acabou falecendo.

ASSASSINO MORRE EM CONFRONTO

O outro responsável pelas mortes, identificado como Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foi morto na última quarta (22) durante confronto com forças policiais em uma área de mata próximo ao aeroporto da cidade de Sinop. Ezequias chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No início da tarde de quarta, a polícia apreendeu a espingarda e a caminhonete usadas pelos suspeitos em um terreno no Bairro Vila Verde, na periferia de Sinop. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais de Mato Grosso (BOPE-MT), com apoio de um avião do companhia aérea, realizou buscas para prender os suspeitos. Policiais civis e militares atuaram em conjunto.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/SBT