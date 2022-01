Sintepp pede intervenção do MP para suspensão das aulas presenciais em Marabá

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) entrou com um pedido junto ao Ministério Público do Estado para que a Prefeitura Municipal de Marabá suspenda as aulas presenciais na rede pública de ensino devido ao aumento de casos confirmados de covid-19 nas escolas.

De acordo com Joyce Cordeiro, diretora geral do Sintepp, Subsede Marabá, das 202 escolas municipais, 69 estão com casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus, entre professores ou alunos.

No documento enviado ao MPPA, Joyce afirma que muitas escolas estão sem condições de funcionamento, já que estão com mais de 50% do quadro funcional comprometido. “A secretaria não garante substituto nas duas redes (Semed e Seduc)”, diz um trecho do ofício.

Fonte: Correio de Carajás