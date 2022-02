Sintepp propõe conclusão do ano letivo 2021 na modalidade remota em Santarém

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), subsede de Santarém, no oeste do Pará, encaminhou um ofício ao diretor da 5ª Unidade Regional de Educação (5ª URE), Francisco de Assis do Nascimento Costa, propondo que as escolas estaduais do município tenham autonomia para escolher a opção presencial ou modalidade remota para a conclusão do ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino em Santarém.

A proposta, segundo o documento, se fundamenta em razão do crescimento exponencial de casos positivos de Covid-19 em janeiro deste ano entre profissionais de educação da referida rede de ensino.

O Sintepp apresentou dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), coletados durante a testagem em massa realizada em Santarém, no dia 26 de janeiro, quando foram testadas 3.276 pessoas, positivando 1.509; no dia 27 de janeiro, das 3.147 pessoas testadas, foram positivadas 1.350 pessoas.

“Assim, consideramos esses dados altos diante de uma população que já ultrapassa os 150 mil vacinados. Nas escolas, é perceptível o reflexo desses dados, pois tem aumentado o número de servidores contaminados com Covid-19”, destaca o documento.

O ofício lista as escolas estaduais com o maior número de professores positivados com Covid-19. A escola Álvaro Adolfo da Silveira, por exemplo, que possui 1.521 alunos e 52 professores, 23 docentes estão afastados atualmente por conta da doença. Para o sindicato, as escolas acabam sendo ambientes que facilitam a disseminação do vírus.

Depois do Álvaro Adolfo, a escola com o maior número de professores infectados é Júlia Passarinho com 15 casos; São Francisco tem 14 casos positivos; Almirante tem 13; José de Alencar, Maria Uchôa e Ceeja têm 12 casos cada; Onésima Pereira de Barros 11 casos; Dom Tiago 10 casos; Plácido de Castro e São Raimundo 9 casos; Wilson Fonseca 7 casos; Guadalupe e São Felipe 6 casos; Aluizio 4 casos, São José 3 casos.

A coordenação geral do Sintepp em Santarém solicita à direção da 5ª URE que dê conhecimento da proposta da categoria à Secretaria Adjunta de Ensino do Pará, para que assim possam encerrar o ano letivo 2021 sem maiores prejuízos.

A direção da 5ª URE ainda não respondeu à solicitação feita pelo sindicato.

Fonte: O Estado Net