Sintepp se reúne com prefeito e decide se termina greve na educação em Tucuruí￼

No final da manhã da última quinta-feira (03) os professores e outros profissionais que trabalham na educação do município de Tucuruí, no sudeste do Pará, se reuniram no auditório do sindicato. A reunião começou com a presença de alguns vereadores e depois chegaram o prefeito Alexandre Siqueira, junto com o vice-prefeito Jairo Holanda.

O coordenador do SINTEPP, “Tom Bonfim”, falou ao vivo no programa Sala Interativa, no SBT, e disse que até o meio dia desta sexta-feira (4) os grevistas devem decidir sobre o destino da paralisação, que começou a cerca de duas semanas.

“A greve foi deflagrada depois de várias tentativas, via ofício, de negociar a data-base da categoria e não houve resposta da parte da prefeitura desde o início do ano de 2022, temos também pautas sociais incluídas nessa paralisação. Mas um bom gesto tem que ser retribuído com bom gesto, e agora vamos nos reunir para verificar se voltamos ou não a trabalhar na próxima segunda-feira (07)”, afirma.

Além de negociar a Data-Base que os grevistas pedem o atendimento de outros pontos: O piso do Magistério 2022 e Revisão Geral Anual de toda a nossa Categoria; a prestação de contas dos recursos destinados ao desenvolvimento do ensino em 2021; a aposentadoria sem perdas de direitos; o concurso público; a reforma das escolas e das quadras esportivas e o transporte e alimentação escolar de qualidade.

A partir das 8h da manhã os professores vão se reunir novamente e a secretária de educação também deve participar. Durante a reunião o prefeito Alexandre Siqueira apresentou alguns números do município. Existem hoje 771 professores efetivos e mais de 800 contratados. São um total de 53 escolas, 10 delas já foram reformadas e 10 estão sendo reformadas.

Foram compradas mais 11 mil carteiras escolares e sobre o transporte escolar, o prefeito disse que não existe frota própria na cidade, que esse é um custo alto por ser necessário terceirizar o serviço. Em entrevista, Alexandre Siqueira afirmou que não houve negação por parte da prefeitura em pagar o atual piso da categoria:

“Depois de ter sentado com a contabilidade da prefeitura e o nosso jurídico, de fazer todo um planejamento financeiro nós vamos fazer a equiparação do piso dos professores em Tucuruí. Nós nunca nos negamos a pagar, mas é claro que tudo que diz respeito a dinheiro exige planejamento. A gente fica feliz de dar um ponto final nessa situação, de forma positiva, quem ganha é a população de Tucuruí”, finaliza.

Fonte: Portal Debate, com Sistema Floresta