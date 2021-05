Siqueira diz que eliminação “está difícil de digerir” e que equipe do Remo precisa ser mais eficiente

Passada a eliminação nas semifinais do Campeonato Paraense, o Remo agora busca focar as atenções para a disputa de terceiro lugar. Para o volante Lucas Siqueira, a equipe precisa deixar o revés diante da Tuna para trás e focar no jogo contra o Castanhal, no qual tem algo bastante importante em disputa.

– Está difícil de digerir essa eliminação, até hoje, mas amanhã já temos jogo importante. Temos que dar um jeito de botar uma pedra nessa eliminação, porque ainda temos mais um jogo do estadual e que vale vaga para a Copa do Brasil.

Para não vacilar diante do Japiim, Lucas quer a equipe atenta para não vacilar quando tiverem a chance de marcar. O volante ainda ressalta a boa campanha do time na temporada, sendo um fator motivacional para buscar a vitória e a vaga na Copa do Brasil de 2022.

– Temos que ser mais eficientes na hora que tivermos a oportunidade de fazer o gol. Temos que ir lá e matar o jogo. Estamos vindo de um bom desempenho, de bons resultados. Estamos invictos na temporada. É ir com a cabeça boa para essa partida contra o Castanhal. É manter essa força que estávamos tendo e vencer o jogo para classificar.

A disputa de terceiro lugar entre Remo e Castanhal será em jogo único. A partida está marcada para este sábado, às 17h, no Estádio Baenão. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis