Sistema B Brasil alerta sobre urgência de negócios de impacto no Norte e no Nordeste

O Sistema B completa 10 anos no Brasil, neste mês de outubro. Para celebrar este marco histórico na sua trajetória, está protagonizando a campanha “Não há tempo para Plano B, mas há tempo para ser B”. A ação alerta à urgência das causas sociais e ambientais exigidas na atualidade, reforçando a proposta de trabalho da organização, que já certificou 309 empresas de 24 setores do mercado no país.

Na região Norte, a 100% Amazônia, de atividades agrícolas no Belém do Pará, é uma das empresas com certificação B Corp no Brasil. A empresa amazônica fornece produtos florestais não madeireiros renováveis da floresta amazônica como ingredientes exclusivos para a indústria de suplementos alimentares, bebidas e cosméticos. A Manioca, fundada e gerida por amazônidas na capital paraense, transforma ingredientes da Amazônia em alimentos naturais, saudáveis e inovadores, preservando a cultura e a biodiversidade locais por meio de negócios e cadeias produtivas justas.

No Nordeste, a Athena Energia, de energia sustentável, em Recife, capital pernambucana, também é uma das empresas certificadas. A companhia oferece soluções de transição para energia sustentável customizadas, seguras e inovadoras a empresas de petróleo, gás e mineração, com ações de impacto social e ambiental positivo, crescimento orgânico e escolhas responsáveis no setor elétrico. Em Ilhéus, na Bahia, a Paraíso Verde produz óleo de coco extra virgem de modo sustentável: feito à mão, prensado a frio, desidratado em baixa temperatura no calor de lenhas com casca do próprio coco seco e filtrado via decantação por vinte dias.

Somadas às duas regiões, já são 20 empresas dos setores da indústria e de serviços, que carregam o selo B: Anavilhanas Lodge e Gaia Eco (AM); Pousada da Amendoeira (AL); Alimentos Tia Sônia, Aniyami, Bom Consórcio, Essence Branding e Sanar Saúde (BA); HL Soluções Ambientais, Positive Company e Selletiva (CE); EcoNoronha, Refazenda e Viana & Moura Construções (PE); SoluBio e Tobasa Bioindustrial de Babaçu (TO).

CAMPANHA EM MOVIMENTO

A ideia de “movimento” expressa o que o Sistema B desenvolve há uma década no Brasil, além das certificações. A organização trabalha na promoção de soluções de apoio aos negócios na jornada por impacto social e ambiental. O diretor executivo do Sistema B Brasil, Rodrigo Santini, destaca que o movimento já alimenta um ecossistema de negócios de impacto: “Construímos uma rede de impacto, composta por negócios que não se contentam em fazer somente a sua parte, mas entendem a urgência e querem influenciar outros negócios a mudarem”.

Para ele, a visão do Movimento é construir um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo às pessoas e ao planeta. O olhar para o futuro orienta as ações da organização no presente, e a campanha em comemoração dos 10 anos busca provocar essa transformação. “O futuro exige mudanças, e elas não podem ficar para depois” é outro texto trabalhado na estratégia de marketing.

A campanha também aponta caminhos para pôr as mudanças necessárias em prática, considerando as etapas desta jornada: capacitação profissional, consultorias para adoção de métricas de impacto, certificação, conexão entre negócios, advocacy e outros benefícios de fazer parte da rede. Para isso, o Sistema B está disponibilizando um kit de marketing digital, com a identidade visual da campanha para as empresas e seus profissionais customizarem as peças e postá-las em suas redes sociais. “Quem trabalha em uma Empresa B pode sentir orgulho por contribuir com uma sociedade mais justa, logo, é a oportunidade para torná-los embaixadores do Movimento B”, propõe a diretora de Comunicação e Relacionamento do Sistema B Brasil, Cinthia Gherardi.

As peças publicitárias podem ser customizadas pelas empresas do Movimento B, colaboradores, consultores, investidores, membros do Conselho e outros públicos ligados aos negócios de impacto, reforçando a potência de atuação em rede e o orgulho dessa parceria. Segundo ela, a comunicação adota uma linguagem simples e didática, voltada tanto a quem já faz parte desse ecossistema, quanto a quem ainda desconhece o Sistema B. As postagens são monitoradas pela hashtag #SBB10anos.

CAFÉ B

Outra ação da campanha será o Café B de Relacionamento, que reunirá representantes de Empresas B e parceiros de norte a sul do Brasil, em trocas de experiências e fortalecimento da rede. O Refazenda recepciona os negócios de impacto de Pernambuco no próximo dia 26 (outubro), o Selletiva, do Ceará, no dia 29, e Tia Sônia, da Bahia, dia 30, em espaços de conexão e divulgação do Movimento B nos estados, pois gestores interessados na pauta também são convidados para os encontros.

No Brasil, a rede de negócios formada pelo Sistema B possui mais de 300 Empresas B nas cinco regiões brasileiras. Dentre elas, estão grandes indústrias do setor de alimentos, beleza e moda, como Danone, Natura, Grupo Arezzo&Co e Hering, e também de serviços como a Movida. A maior representatividade da rede se dá por negócios de pequeno e médio porte atuantes em setores diversos e, em especial, na prestação de serviços e de consultorias que visam a transformação da economia.

Em alguns estados, as Empresas B representam o setor de maior vocação econômica da localidade, como o Grupo Morena, de Mato Grosso, que desenvolve atividades agrícolas sustentáveis. No Tocantins, outros exemplos são a Tobasa Bioindustrial de Babaçu, pioneira em tecnologias e processos de extrativismo florestal e aproveitamento integral do coco de babaçu, e a SoluBio com soluções sustentáveis e eficientes de biotecnologia para o agronegócio.

“Tornar-se uma Empresa B envolve uma jornada de conscientização, adoção de padrões de impacto, integração à uma rede de empresas com a mentalidade de promoção do ESG, engajamento em causas coletivas e adesão a um processo de melhoria contínua”, conclui Rodrigo Santini.

Imagem: Pauta Social/Reprodução