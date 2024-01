Sistema B Brasil contrata estagiário na região Norte

O Sistema B Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo de uma vaga de estágio na área de Desenvolvimento de Novos Negócios. Podem participar da seleção estudantes de Administração, Economia, Engenharia ou áreas afins. A organização prioriza a diversidade no processo de seleção e busca candidatos que residam na região Norte, mulheres, pessoas pretas, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, PcD ou PNE. O processo seletivo envolve etapas, os interessados na vaga devem se inscrever a partir deste link: https://airtable.com/appGIu2fP0NavU4Z8/shrXOceMqUS5mij6I.

A diversidade é uma prioridade para o Sistema B, que acredita que um ambiente de trabalho equitativo e inclusivo e uma equipe diversificada e capacitada são fundamentais para alcançar a missão da organização. O critério é considerado essencial na procura por um candidato que possa expandir perspectivas e desafiar os negócios como de costume.

No estágio, o profissional atuará no suporte estratégico e operacional da jornada de Certificação como Empresa B, visando aprendizagem, desenvolvimento e capacitação com interface no atendimento de empresas interessadas na mensuração de impacto e na Certificação e Recertificação como Empresa B. O Sistema B Brasil é uma organização comprometida em fomentar a construção de um novo sistema econômico mais equitativo, regenerativo e inclusivo para todas as pessoas e para o planeta, identificando as empresas referência em modelos de negócio de impacto, compartilhando melhores práticas e construindo novas redes e modelos de governança.

Ilustração: UFOP