Sistema de iluminação implantado pela Prefeitura de Belém reforça segurança na ponte de Outeiro

‘’Antes da iluminação em LED, estava tudo mais escuro e eu saía do trabalho para vir pra casa me arriscando. Atravesso por aqui todos os dias de bicicleta nesse horário, então agora melhorou muito até na questão da segurança’’, comenta Hidelberto Souza, 33, sobre a reinaguração da ponte da ilha de Outeiro, que liga o distrito à Icoaraci. A ponte recebeu nova iluminação, totalmente modernizada pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Projeto moderno – O serviço foi realizado em 2021, com a instalação de luminárias em LED e um projeto luminotécnico mais moderno. Foi realizada também a substituição de todos os postes, que eram de metal, por novos postes de fibra. O material isolante permite maior segurança durante as obras e em futuras manutenções, além de garantir a segurança de quem transita pela ponte. A estrutura possui 21 pontos de luminosidade em toda a extensão, intercalados entre os dois lados.

“A modernização da iluminação da ponte de Outeiro foi de extrema importância, devido ao grande fluxo de veículos, bicicletas, motos e pedestres que recebe todos os dias. Com a nova iluminação na ponte garantimos mais segurança e tranquilidade principalmente para os moradores da ilha de Outeiro que utilizam a ponte para vir para Belém”, declara o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves..

De acordo com Deivison Alves a meta da Seurb é seguir avançando com o objetivo da Prefeitura de Belém e modernizar todo o parque de iluminação do município, para gerar mais economia com a redução no consumo de energia elétrica. “Estamos trabalhando também na modernização da iluminação pública na Rodovia Arthur Bernardes, nos residenciais Maracacuera I e II em Icoaraci e nos canais da Timbó e União”, reforça.

Mais segurança – Diariamente, ciclistas, motoristas e pedestres atravessam a ponte que agora oferece mais qualidade, segurança, conforto visual e embelezamento natural com a nova iluminação. Morador de Outeiro, Davi dos Santos estava praticando atividade física na ponte e resolveu parar para elogiar as luminárias de LED.

‘’Está muito mais bonita. O LED gera mais economia e é mais bonito de ver. Com certeza trouxe melhorias para nós, moradores aqui do Outeiro. Estava muito escuro aqui antes, agora me sinto muito mais seguro para poder correr por aqui durante a noite’’, destacou Davi.

‘’É uma grande alegria como moradora de Outeiro, ver as melhorias que estão sendo feitas pela nossa ilha. Com a reabertura da ponte a gente pode notar a nova iluminação que é totalmente diferente da antiga. Hoje em dia a via está mais clara melhorando a visibilidade de quem transita e evitando até algum tipo de ação criminosa’’, disse a servidora pública Amanda Menezes, que mora no distrito desde que nasceu.

Texto: Talissa Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Seurb