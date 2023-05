Sistema de Inteligência Artificial é utilizado no Hospital Público do Araguaia

Com o objetivo de sempre oferecer novas soluções em saúde com serviços de excelência aos pacientes do Hospital Regional Público do Araguaia, localizado em Redenção, a unidade inseriu em janeiro deste ano, o sistema NoHarm.ai”, um serviço de Inteligência Artificial que auxilia nos serviços da farmácia clínica, possibilitando a análise das prescrições medicamentosas com segurança e maior agilidade.

O Sistema de Inteligência Artificial NoHarm.ai é integrado ao prontuário médico, agregando valor e confiabilidade nas informações, proporcionando dessa forma, uma melhor decisão clínica e uma análise segura e ágil das prescrições médicas.

A partir de algoritmos desenvolvidos para priorizar as prescrições fora do padrão, o sistema identifica quem são os pacientes mais críticos, mostrando os possíveis erros de prescrição, interações entre os medicamentos e outras funcionalidades. Esse processo impactou, de janeiro a abril de 2023, 1.268 pacientes da instituição. Isso significa que das 679 intervenções farmacêuticas propostas, 81% foram aceitas, resultando em uma economia estimada de R$ 51.134,05.

“A ferramenta permitiu otimizar os serviços de farmácia clínica na instituição, bem como identificar oportunidades e evitar problemas relacionados ao uso dos medicamentos, garantindo a segurança na cadeia medicamentosa. O uso de tal tecnologia é algo inédito na nossa região, que irá nos ajudar a manter a segurança do paciente e evitar gastos desnecessários relacionados ao uso irracional dos medicamentos, estamos muito empolgados com esse feito”, relata o Farmacêutico Clínico Intensivista, Antônio Henrique.

O coordenador do Serviço de Farmácia Hospitalar do HRPA, Jânio Cunha, acredita que esse novo método facilita na geração de dados para os indicadores e possibilita assertividade nas prescrições.

“O uso da inteligência artificial, além de possibilitar a otimização das análises das prescrições no dia a dia, trouxe eficiência para as intervenções farmacêuticas, quando relevantes e aceitas pelas equipes responsáveis, melhoram a assistência ao paciente, evitam o desperdício de recursos e, consequentemente, gera atendimento seguro e individualizado dos nossos pacientes que são valores priorizados na Instituição. Outro benefício são os relatórios gerenciais, como os de intervenções farmacêuticas e de stewardship de antimicrobianos. Todas as informações que antes eram tabuladas de forma manual para geração de indicadores, hoje estão prontas dentro da NoHarm em tempo real”, explica Jânio Cunha.

A implantação do NoHarm.ai faz parte de um projeto para otimizar os serviços do HRPA e contou com a colaboração do Departamento de Tecnologia da Informação, que faz o fluxo entre o sistema interno e a nova ferramenta.

O Hospital Regional Público do Araguaia, que é uma instituição ONA 1, trabalha cotidianamente formas de assegurar e manter a segurança dos pacientes e também, de seus colaboradores.

Foto: Ascom HRPA