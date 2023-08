Sistema de Segurança atua com esquema integrado para Exposibram 2023

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com os órgãos estaduais e municipais, iniciam a partir desta segunda-feira (28), o esquema de segurança para a Exposibram 2023, que deve reunir 2,5 mil visitantes por dia para discutir boas práticas para a indústria mineral. O evento, realizado no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, terá talkshows, exposições e shows realizados até a próxima quinta-feira (31).

A estratégia elaborada pela Segup tem o objetivo de garantir a incolumidade física e patrimonial de palestrantes, congressistas e visitantes da feira, com ações voltada à segurança ostensiva e também ao controle, bloqueio e desvios de trânsito, junto às áreas e interesse operacional.

O secretário titular da Segup, Ualame Machado, destaca a importância do evento para a capital e para o Estado e, para garantir a tranquilidade da programação, o Estado se fará presente com as forças de segurança. “Elaboramos um forte esquema de segurança para o Hangar e demais áreas de atividade, com reforço do efetivo e mobilizando o aparato do que temos para colocar à disposição, assim como fizemos em eventos recentes, garantindo que tudo transcorra dentro da normalidade, sem maiores intercorrências”, destacou Ualame.

Segundo o secretário, concomitante à conclusão da Exposibram, o trabalho executado pela Segup e demais órgãos prossegue com a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, realizada também no Hangar entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro. “Ambos eventos estarão cobertos e contarão com o esforço integrado dos órgãos de atuação da área da segurança pública em nível de Estado e do Município”, finaliza.

Ações integradas – Pela Secretaria de Segurança as atividades desencadeadas consistem na ativação do video wall com mosaico de câmeras do videomonitoramento, em funcionamento no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A Segup, assim como os pontos focais de cada força, alimentarão a plataforma Pisp, para acompanhamento da situação. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, também estará de prontidão durante o evento.

A Polícia Militar ficará responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo e, se necessário, repressivo dentro dos pontos plotado. A corporação deve atuar ainda com a central de escoltas, juntamente com o Departamento de Trânsito (Detran) e Guarda Municipal de Belém (GMBel), para suprir ações com batedores.

Pela PM, haverá ainda a ação com equipe de explosivistas e cães farejadores em varreduras preventivas antibomba. O Comando de Missões Especiais (CME) também estará de prontidão para pronto emprego, em eventual necessidade. A Polícia Civil reforçará o plantão nas delegacias da capital e vai apoiar os demais órgãos.

Para ações e protocolos de fiscalização, resgate e salvamento e de combate à incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar vai se fazer presente. O órgão também deve providenciar vistorias das edificações.

No trânsito, as fiscalizações do Detran e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a Semob, assim como balizamentos, ações de controle e desvios devem ser executadas dentro das imediações do Hangar, garantindo fluidez e ordenamento. Por fim, a Secretaria Estadual de Administração Penintenciária (Seap), compõe com a fiscalização de campo de monitorados e, se necessário, estará a postos para recaptura de evadidos e foragidos do sistema.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará