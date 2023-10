Sistema de Segurança deflagra a “Operação Enem 2023” em 79 municípios paraenses

A Operação Enem 2023 inicia suas atividades com mais de 4 mil agentes de segurança envolvidos na escolta e logística da distribuição das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordena as ações de segurança para a realização do certame em todo o Estado. As provas serão realizadas nos dias 05 e 12 de novembro.

O Estado do Pará, mais uma vez, concentra o maior número de inscritos da região Norte do país, com 229.181 candidatos distribuídos em 614 locais de aplicação das provas.

“A operação é uma das maiores operações de segurança do Pará e envolve mais de 4 mil agentes do Estado e conta com a participação de diversos órgãos da esfera estadual, federal e municipal para que o certame possa ser realizado com total integração dos órgãos envolvidos. Fazemos a escolta dessas provas para que elas possam chegar de forma segura, assim como nosso efetivo estará empregado nas rondas e vias próximo aos locais de prova para que todos possam realizar o certame com tranquilidade e dentro da ordem”, destacou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

As atividades de segurança iniciam a partir das 6h dos dias correspondentes ao Exame. A logística de escolta das provas é feita pela Polícia Militar do Pará, que monitora o deslocamento dos malotes das provas, até os locais onde serão aplicadas. O exame será distribuído para 79 municípios paraenses selecionados, onde o Enem será aplicado. As provas serão distribuídas tanto pelas vias terrestres, quanto pela via aérea e fluvial.

CICCs Regionais – Por mais um ano, uma das estratégias da segurança pública para monitorar as escoltas e distribuição das provas do Enem é realizada por meio dos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR). Treze municípios contarão com os Centros, entre eles, Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira.

Todas as unidades serão coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Capital, que irá abranger também toda a Região Metropolitana de Belém (RMB). Os Centros reunirão representantes das forças de segurança das esferas estaduais, municipais e federais, bem como, dos órgãos envolvidos diretamente na realização do certame, a fim de agilizar e viabilizar maior integração e comunicação entre as instituições.

“Estaremos com nossas regionais monitorando o certame por todo o Estado. Cada região integrada de segurança contará com monitoramento e rondas para que as provas possam ser realizadas com total apoio e integração dos órgãos de segurança, e ainda, com os órgão de segurança envolvidos para a realização do Exame”, pontuou o titular da Segup.

As informações acerca dos transportes das provas, assim como, o início e finalização das atividades de distribuição, logística e aplicação do exame serão repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, localizado no Distrito Federal (DF), por meio do Sistema Córtex. Os Centros estarão atuando nos dias de realização da prova.

Videomonitoramento – Mais de 350 câmeras de videomonitoramento eletrônico, instaladas na Região Metropolitana de Belém (RMB) estarão sendo monitoradas, especialmente, nos locais de movimentação e realização das provas. No total, quase mil câmeras estarão sendo utilizadas, em todo o Estado, para o acompanhamento e monitoramento das forças de segurança nos locais de prova, e no seu entorno, para garantir maior segurança aos estudantes. A previsão de término de toda a operação é até às 23h, do dia de realização da prova, quando os exames são lacrados e redirecionados para o local de correção, no Estado de São Paulo.

A prova será aplicada em 79 municípios do Pará. Na capital, a segurança nas escolas do município ficará a cargo da Guarda Municipal de Belém. Nas escolas estaduais e particulares, em Belém e no interior, a segurança será de responsabilidade da Polícia Militar.

As ações envolvem, de forma integrada, representantes de diversas instituições, bem como, agentes dos Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Guardas Municipais, órgão de trânsito municipais, além da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial Energia (concessionária de energia elétrica), Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Evento (Cebraspe) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela a realização do certame.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará