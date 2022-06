Sistema FIEPA em parceria com o Hemopa realizam campanha de doação de sangue

Na próxima semana, o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), promoverá a Campanha “Doe Sangue e Salve Vidas”, o objetivo é aumentar os estoques de sangue disponíveis no Estado.

Está será a quarta edição da campanha que mobilizará colaboradores da FIEPA, do Serviço Social da Indústria (SESI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além de alunos do SESI, do SENAI e comunidade em geral.

No ano passado, a campanha foi promovida pela FIEPA, e contou com a participação de 269 pessoas. Destes, 195 foram considerados aptos e doaram sangue. Além das doações de sangue, 37 pessoas realizaram o cadastro para serem doadores de medula óssea.

Quem pode doar – Os voluntários devem estar bem de saúde, alimentados e precisam apresentar um documento de identidade original com foto. Devem pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável legal). Pessoas que tenham contraído COVID-19 também podem participar da campanha, contanto que já estejam curados há pelo menos 30 dias.

Quem não pode doar – Não podem participar pessoas que apresentem comportamento de risco para doenças transmissíveis pelo sangue ou usuários de drogas injetáveis, além de lactantes de até um ano, gestantes, pessoas que tenham se submetido a exame de endoscopia nos últimos seis meses ou que tenham tido hepatite após os dez anos de idade. A doação também será vetada a quem tenha ingerido bebida alcoólica 12 horas antes do ato ou que não tenha dormido, pelo menos, seis horas na noite anterior.

Serviço:

Campanha “Doe Sangue e Salve Vidas” – Sempre das 08h às 16h

Pontos de coleta:

· Dia 20/06 (segunda-feira) – SESI Indústria Saudável e SENAI Cedam – Av. João Paulo II – entradas pela Tv. Mauriti e Tv. Barão do Triunfo

· Dia 21/06 (terça-feira) – SENAI Getúlio Vargas – Tv. Barão do Triunfo, 2806

· Dia 22/06 (quarta-feira) – FIEPA – Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1588

Foto: Divulgação