Sistema Municipal de Cuidados: experiência de Belém será apresentada em lançamento de Grupo de Trabalho Interministerial

A experiência de Belém para a construção de um Sistema Municipal de Cuidados será apresentada em Brasília, no dia 22 de maio, durante o lançamento do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para a elaboração da Política Nacional de Cuidados conduzida pelo Governo Federal. O convite para participação no evento de lançamento foi feito após visita de comitiva interministerial realizada em abril, em que representantes do Ministério das Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome conheceram as atividades e o modelo de implementação do projeto Ver-o-Cuidado, realizado em parceria pela ONU Mulheres e pela prefeitura de Belém, com o apoio da Open Society Foundations.

A iniciativa do projeto Ver-o-Cuidado, pioneira na construção de um Sistema Municipal de Cuidados no Brasil, será apresentada durante um seminário que compartilhará experiências institucionais e de políticas de cuidados. Sandra Valente, diretora geral da Funpapa e Georgina Galvão, coordenadora do Banco do Povo de Belém, integrantes do comitê gestor do Ver-o-Cuidado, participam da apresentação representando o projeto e a prefeitura de Belém no lançamento do GTI.

Representantes da ONU Mulheres também participarão do lançamento. No dia 22 de maio, Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres no Brasil, irá participar de mesa de discussão sobre a importância da política de cuidados para o Brasil. Já no dia 23 de maio, Ana Carolina Querino, representante adjunta de ONU Mulheres no Brasil, apresentará a publicação “Rumo à construção de sistemas integrais de cuidados na América Latina e Caribe: elementos para sua implementação”, durante a primeira reunião oficial do grupo de trabalho.

O grupo de trabalho – Instituído como parte de um pacote de ações anunciado pelo governo federal no dia 8 de março de 2023, o GTI é responsável pela formulação de um diagnóstico dos programas e os serviços de cuidados já existentes no país para, posteriormente, elaborar propostas para a Política Nacional de Cuidados e para o Plano Nacional de Cuidados. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério das Mulheres, o GTI também conta a participação 20 instituições do governo federal.

Foi na perspectiva de compreender os esforços para a construção de uma política de cuidados a nível municipal e trocar aprendizados e lições, que representantes do GTI estiveram em Belém em abril, ouvindo relatos da experiência que conta com um modelo de gestão compartilhada entre instituições, além de participar de momentos de conversas sobre políticas de cuidado com servidoras municipais e moradoras das regiões da Ilhas de Belém.

VER-O-CUIDADO

O projeto Ver-o-Cuidado é resultado de uma parceria entre ONU Mulheres, Prefeitura de Belém (PA) e Fundação Papa João XIII (Funpapa), apoiado pela Open Society Foundations, que tem por objetivo estabelecer um piloto de Sistema Municipal de Cuidados no município. Iniciado em maio de 2022, o projeto é desenvolvido em duas frentes.

A primeira tem como foco o apoio à gestão municipal e às instituições públicas na elaboração e implementação desse sistema de cuidado. A segunda busca alcançar as trabalhadoras do cuidado, remuneradas ou não, atuando no desenvolvimento de suas capacidades nos aspectos pessoais e profissionais, para que acessem trabalho decente e autonomia econômica. A iniciativa é conduzida por um comitê gestor do qual fazem parte 12 organizações: Fundação Papa João XIII (Funpapa), Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Belém (Semad), Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Banco do Povo de Belém, Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), Coordenadoria Antirracista (Coant), Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan), Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), Coordenadoria de Comunicação Social de Belém (Comus), Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb) e ONU Mulheres.

Serviço:

Apresentação do projeto Ver-o-Cuidado no lançamento do Grupo de Trabalho Interministerial para a elaboração da Política Nacional de Cuidados Data: 22 de maio de 2023

Hora: 8h30

Local: Auditório do subsolo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – Bloco A – Esplanada dos Ministérios – Brasília/DF

Imagens: Agência Belém