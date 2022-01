Sistemas de saúde na Europa sofrem com propagação rápida da Ômicron

Os sistemas de Saúde da Europa estão sob pressão mais uma vez, agora por causa da propagação rápida da variante Ômicron do coronavírus no período de festas de fim de ano. Grande número de profissionais está doente ou em auto-isolamento, e a previsão de especialistas é de que o pico ainda deve chegar.

Apesar de estudos iniciais mostrarem risco mais baixo de casos graves da doença ou hospitalizações pela Ômicron, em comparação à variante Delta, as redes de Saúde da Espanha, do Reino Unido e da Itália, entre outras, se veem em circunstâncias cada vez mais desesperadoras.

O Reino Unido colocou suas principais companhias privadas de saúde em alerta máximo nesta segunda-feira (10) para oferecerem tratamentos importantes, incluindo cirurgias oncológicas, caso os níveis de hospitalizações ou de ausência de funcionários sobrecarreguem os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês).

O país também começou a destacar funcionários militares, na sexta-feira (7), para apoiar hospitais devido ao recorde de casos de covid-19.

“A Ômicron significa mais pacientes para atender e menos profissionais para atendê-los”, disse o diretor médico da NHS, professor Stephen Powis, em nota.

Nos Estados Unidos, os hospitais estão adiando cirurgias eletivas para liberar profissionais e leitos, enquanto a rede primária de Saúde da Espanha está tão sobrecarregada que, no penúltimo dia de 2021, autoridades da região de Aragão, no nordeste do país, autorizaram a reincorporação de enfermeiros e profissionais de saúde aposentados.

“O aumento exponencial de casos significa que o atendimento primário não pode executar o rastreamento de contatos e nem as tarefas de vacinação de maneira adequada, e nem suas atividades ordinárias”, disseram autoridades em comunicado.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que pode ser a hora de utilizar parâmetros diferentes para acompanhar a pandemia, confirmando reportagem do jornal El País.

O El País informou que o governo está avaliando métodos similares aos utilizados para rastrear a gripe, sem os testes generalizados e registros de casos.

Trabalhadores da linha de frente, como enfermeiros e fisioterapeutas, são os mais atingidos, segundo o sindicato espanhol de Enfermagem. Na região da Andaluzia eles representam mais de 30% dos funcionários afastados por covid na segunda metade de dezembro.

A Região Sul do país registrou cerca de mil profissionais infectados com o coronavírus nas últimas semanas do ano, “gerando graves questões na cobertura do serviço”, disse o sindicato em nota.

* Reportagem adicional de Nathan Allen e Inti Landauro

Fonte: Agência Brasil