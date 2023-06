Site chinês coloca Brasil como um país inútil para guerra

O site chinês Sohu.com fez uma lista com os quatro “países mais inúteis em guerras do mundo”: Coreia do Sul, Arábia Saudita, Itália e Brasil.

Segundo a publicação, o nosso país joga “muito bem no futebol”, mas não é bom em travar guerras. A publicação vai falar sobre o desempenho do Exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, quando nossos militares atuaram ao lado dos Estados Unidos.

– Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou com os Estados Unidos, mas o que deixou as pessoas estupefatas foi que a disciplina do Exército brasileiro era muito frouxa, e havia grandes problemas com a aparência do exército. Não parecia que estavam ali para lutar, mas apenas brincando de casinha – diz o comentário.

O site não tem relação com o governo chinês, sendo um portal de notícias de uma empresa privada. Ainda assim, sua relevância na sociedade chinesa ajuda a desmoralizar as Forças Armadas do Brasil.

Vale lembrar que no dia 5 de junho deste ano, 18 militares das Forças Armadas da China esteve no Quartel-General do Exército Brasileiro, em Brasília, para participar a elaboração de “estudos estratégicos”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Sgt Jerônimo e Cb De Lima/ Divulgação