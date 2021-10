Site da Prefeitura de Barcarena é hackeado

Site da prefeitura de Barcarena foi hackeado neste último domingo(17).

Ao clicar no site da prefeitura de Barcarena aparece uma página com vídeo e texto em idioma português Brasil e Inglês, de um grupo denominado Anonymous.

Eles alegam que invadiram o site por conta de um suposto despejo de uma família quilombola.

A prefeitura nega o ocorrido e ainda não se manifestou sobre assunto.

Veja abaixo o que diz a mensagem do grupo:

Saudações, cidadãos do mundo. Saudações, cidadãos do Brasil.

Esta é uma mensagem de Anonymous.

No último dia 14 tivemos que assistir a mais uma atrocidade perpetrada pelo estado brasileiro contra uma parcela marginalizada de sua população. Em meio à maior crise sanitária da história, diversas famílias de uma comunidade quilombola indígena foram despejadas da área em que viviam a partir de uma ação determinada por Renato Ogawa, prefeito da cidade de Barcarena, no Pará.

Essas famílias, que haviam sido expulsas outras vezes pelo Estado das terras que habitavam há mais de 20 anos, já haviam sido reconhecidas como parte de uma comunidade anteriormente pelo próprio Estado. E, ainda assim, quando há interesse econômico por parte daqueles que apoiam o governo da região, famílias são desabrigadas sem nenhum escrúpulo.

A violência que essas famílias sofreram é ilegal, inconstitucional e, acima de tudo, desumana. Um grande pensador disse uma vez que uma sociedade deve ser julgada não como trata seus cidadãos proeminentes, mas pela forma que trata seus criminosos. No Brasil atual, nós não precisamos nem mesmo julgar nosso tratamento aos criminosos. Basta ver como tratamos nossas populações originárias.

As terras das quais as pessoas estão sendo expulsas vêm sido invadidas pelo Estado, que deveria representar estas mesmas pessoas. Enquanto isso, fica claro que o governo atua em benefício de alguns poucos indivíduos.

Renato Ogawa, nós não descansaremos até que essas famílias sejam restituídas e indenizadas pela violência com a qual suas ações as trataram.

As pessoas para as quais você governa são as pessoas das quais você depende.

São as pessoas que fazem o seu pão.

São as pessoas que arquivam os seus documentos.

São as pessoas que entregam as suas encomendas.

Elas estão em todo lugar.

Elas são anônimas.

:::

Greetings, citizens of the world. Greetings, citizens of Brazil.

This is a message from Anonymous.

On the 14th of this month we had to witness yet another atrocity perpetrated by the Brazilian state against a marginalized portion of its population. In the midst of the biggest health crisis in history, several families from a indigenous quilombola community were evicted from the area where they lived after an action determined by Renato Ogawa, mayor of the city of Barcarena, in Pará.

These families, who had been expelled by the State on other occasions from the lands they had inhabited for more than 20 years, had already been recognized as part of a community by the State itself. And yet, when there is economic interest on the part of those who support the government of the region, families are evicted without any scruples.

The violence that these families have suffered is illegal, unconstitutional and, above all, inhumane. A great thinker once said that a society should be judged not by how it treats its outstanding citizens, but by how it treats its criminals. In Brazil today, we don’t even need to judge our treatment of criminals. Just look at how we treat our native populations.

The lands from which the people are being expelled have been invaded by the state, which is supposed to represent these very people. Meanwhile, it is clear that the government acts for the benefit of a few individuals.

Renato Ogawa, we will not rest until these families are restored and compensated for the violence with which your actions have treated them.

The people you govern for are the people you depend on.

They are the people who make your bread.

They are the people who file your papers.

They are the people who deliver your packages.

They are everywhere.

They are anonymous.

Foto: do site da prefeitura de Barcarena