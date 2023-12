Site de acompanhantes quer dar nome a clube por R$ 200 milhões

Recém-promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro, o tradicional Esporte Clube Vitória, da Bahia, pode ter o nome alterado em breve. Isso vai depender da resposta da agremiação a uma proposta de R$ 200 milhões que o clube recebeu do site de acompanhantes Fatal Model para mudar a nomenclatura por uma década.

Patrocinadora da equipe baiana desde fevereiro deste ano, a Fatal Model ofereceu R$ 300 milhões para renovar o vínculo comercial com o clube. O valor, porém, vai além das cotas de patrocínio em camisas e produtos esportivos. Uma das propostas da empresa no novo acordo é investir R$ 200 milhões para que a equipe passe a se chamar Fatal Model Vitória por um período de 10 anos.

Uma outra proposta apresentada pela empresa é desembolsar mais R$ 100 milhões para a aquisição dos naming rights do Barradão, o estádio da equipe. Com isso, o local passaria a se chamar Arena Fatal Model Barradão. O período de mudança também seria pelos próximos 10 anos.

O Vitória inseriu, em suas redes sociais, um link para que os torcedores decidam se aceitam ou não a negociação com a Fatal Model. Além disso, o clube divulgou um vídeo institucional que traz aos torcedores as vantagens caso esse acordo se concretize. Os votos, no entanto, só poderão ser apresentados por sócios-torcedores através do portal da equipe.

