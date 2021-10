Site destaca Theatro da Paz como um dos melhores lugares para visitar no mundo

O Theatro da Paz foi selecionado pelo site Trip Savvy como um dos melhores lugares para se visitar ao redor do mundo. A escolha foi feita entre mais de 60 mil estabelecimentos a nível global e foram selecionados somente mil para o Editor’s Choice Award 2021, que está dividido em 18 categorias exclusivas. Entre os destaques deste ano, está o Theatro da Paz na categoria “Best for culture vultures”.

Em toda a América Central e América do Sul foram selecionados somente três estabelecimentos: um hotel do século XVII na Colômbia, a Pinacoteca de São Paulo e a casa de espetáculos.

“A escolha do nosso teatro como um dos três melhores lugares para se visitar na rota cultural na América Latina e Caribe foi um presente para Belém. O site é muito respeitado por agências de viagens, muito visitado por turistas do mundo todo que querem dicas de experiências na área da gastronomia, da cultura e dos lugares que têm essa essa oferta extraordinária de contato com a natureza. Então, é bem legal porque nessa dica do Theatro da Paz ele também tem um link pra Belém. Nesse link, você encontra diversos espaços de Belém que ele indica, como Estação das Docas, o Ver-o-Peso, a Praça do Relógio, a Cidade Velha, falando sobre características arquitetônicas e históricas da cidade. Dessa forma, para além do Theatro da Paz, que um gancho muito bacana porque foi selecionado nessa escolha dos melhores do ano, nós temos também essa apresentação da cidade nesse link que vem exatamente de um lugar nobre ocupado pelos melhores do ano”, destacou a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

Para o diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, esse é um momento de muito orgulho para o Governo do Estado, a Secult e o Theatro da Paz.

“Isso porque essas sementes que estão sendo plantadas ao longo desses três anos estão começando a gerar frutos. Esse reconhecimento pelo Trip Savvy, que é um site muito importante, que realiza essa divulgação internacional de estabelecimentos dos mais variados tipos, das mais variadas finalidades, é importante neste momento porque ele acaba jogando o Theatro da Paz para o mundo. Todas as pessoas que acessam o site e o Instagram, onde eles têm mais de meio milhão de seguidores, vão conhecer quais foram os empreendimentos premiados. Então, é um momento de muita felicidade para essa casa de espetáculos que é simbólica não só para o Para, mas para todo o Brasil, e agora está mostrando que também é para o mundo todo”, conclui o diretor.

Texto: Thaís Siqueira (Secult)

Por Iego Rocha (SECULT)

Foto: Agência Pará/Foto: Jader Paes