Sites de veículos de imprensa saem do ar em todo o mundo

Diversos sites de grandes veículos de comunicação de todo o mundo, como The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times e CNN, saíram do ar no início da manhã desta terça (8). Ao tentar acessar as páginas, usuários recebiam a mensagem de que o serviço não estava disponível ou que havia erro de conexão.

O Down Detector, site especializado na detecção de falhas relacionadas a serviços virtuais, apontou uma “avaria de grande envergadura no Fastly”, provedor de serviços de computação na nuvem com base nos EUA. Por volta das 8h, as páginas voltaram gradualmente a funcionar.

Primeiro, a Fastly afirmou que estava investigando “o impacto potencial no desempenho de nossos serviços CDN”. Depois, declarou: “O problema de disrupção global CDN foi identificado, e uma correção está sendo implementada”.

Fonte: Pleno News