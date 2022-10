SMT realiza leilão de veículos sucatas e conservados em Santarém, dia 26 

Está marcado para o próximo dia 26 de outubro, o leilão para a venda de veículos sucatas e conservados que estão há mais de 60 dias retidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (STM). A pasta publicou no Portal da Prefeitura, o edital da licitação na modalidade leilão tipo maior lance, informando o local, data e horário para os interessados. O leilão ocorrerá somente de forma eletrônica por meio da página www.norteleiloes.com.br.

A maioria dos veículos automotores que serão leiloados está retida há mais de 60 dias, e não foram reclamados e nem mais procurados por seus proprietários. A SMT informa que o período de visitação também já foi definido. Quem quiser conhecer melhor os lotes poderá se dirigir ao pátio de retenção Anngar Multiservice, localizado na rua Cocal, 189, no bairro Urumari, nos dias 21, 24 e 25 de outubro.

Para participar do leilão eletrônico, os interessados deverão se cadastrar até 24 horas antes da data do leilão pelo site. Ao todo serão 71 lotes com valores que variam entre R$ 100 a R$ 15 mil.

A empresa Anngar Multiservice, responsável pela remoção, guarda e alienação de veículos apreendidos em operações de trânsito da SMT, será responsável pela realização do leilão.

Os veículos serão divididos em lotes (com e sem direito a documentação), e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas inclusive com relação a sua documentação.

Sem direito a documentação – sucatas, veículos que não poderão circular, serem registados ou licenciados, divididos em três grupos:

Sucatas aproveitáveis (aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo com inutilização de placas e chassi e que conste o número de identificação do veículo (VIN).

Sucatas inservíveis (aquelas transformadas em fardos metálicos, por processo de pesagem ou trituração, sendo desnecessária a inutilização de placas e numeração do chassi quando a pesagem ocorrer em local supervisionado pelo órgão responsável pelo leilão.

Sucatas aproveitáveis com motor inservível (aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo com exceção da parte do motor que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas, chassi em que que conste o VIN.

Com direito a documentação – veículos conservados (que poderão voltar a circular atendidas as exigências legais. Em caso de veículos que haja necessidade de remarcação de chassi a regularização junto aos órgãos competentes será por conta do arrematante.

Fonte: O Estado Net