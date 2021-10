SMT vai leiloar veículos apreendidos em operações no trânsito, dia 28 de outubro

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), vai realizar no próximo dia 28, um leilão com a disponibilização de 88 itens. Os veículos leiloados foram apreendidos pela SMT em fiscalizações de trânsito e se encontram no parque de retenção da empresa Anggar Multiservice, há mais de 60 dias.

O leilão será realizado excepcionalmente na modalidade eletrônica no endereço www.norteleiloes.com.br, em cumprimento aos protocolos de biossegurança de combate e prevenção à Covid-19.

Os interessados em participar da visitação pública dos veículos destinados para leilão, devem procurar o pátio de retenção Anngar, localizada na rua Cocai, 189, no bairro Urumari, entre as ruas da Cemex e Mossoró, nos dias 25, 26 e 27 deste mês, de 08h30 às 17h00. É necessária a apresentação de um documento oficial com foto.

De acordo com o edital, esses veículos estão retidos há mais de 60 dias sem terem jamais sido procurados por seus proprietários.

Para participar do leilão eletrônico, os interessados deverão se cadastrar prévia e gratuitamente em até 24 horas antes da data do leilão, no site www.norteleiloes.com.br.

Os veículos serão divididos em lotes (com e sem direito a documentação), e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas inclusive com relação a sua documentação.

SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO – SUCATAS. Veículos que não poderão circular, ser registrado ou licenciado, serão divididos em três tipos:



SUCATAS APROVEITÁVEIS: aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo.



SUCATAS INSERVÍVEIS: aquelas transformadas em fardos metálicos, por processo de prensagem ou trituração, sendo desnecessária a inutilização de placas e numeração do chassi quando a prensagem ocorrer em local supervisionado pelo órgão responsável pelo leilão.



SUCATAS APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: aquelas cujas peças

poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo.



COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO – VEÍCULOS CONSERVADOS. Veículos

que poderão voltar a circular, atendidas as exigências legais. Em caso de veículos que haja necessidade de remarcação de chassi a regularização junto aos Órgãos competentes será por conta do arrematante.

Poderão participar do certame de forma on-line, todas as pessoas físicas ou jurídicas, não impedidas por lei, desde que devidamente representadas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoa Física (CPF).



Para participação on-line, os interessados deverão realizar cadastro prévio, em até 24 horas do horário marcado para início dos pregões, no site www.norteleiloes.com.br.

Os lances serão a partir do valor mínimo de avaliação e será considerado vencedor aquele que oferecer a maior oferta.

Os pagamentos referentes ao bem arrematado no Leilão, valor do lance, comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) e taxa de administrativa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lanço, serão pagos através de boleto bancário que será enviado ao arrematante por e-mail, em caso de sistema bancário indisponível, serão enviados os dados bancários para a realização de “depósitos identificados com nome e CPF”, impreterivelmente em até 24 horas a contar da data de arrematação.

Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Comissão de Leilão, no horário de 08h30 as 14h00 na Sede Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém ou na empresa Anngar Service localizada na Rua Cocai n189, Urumari, Santarém, bem como, pelos telefones: (93) 99196-6586 e (93) 99169-4614.

Fonte: O Estado Net