Só 9% do mercado avalia governo Lula positivamente, diz pesquisa

A proporção do mercado financeiro que avalia positivamente o governo do presidente Lula (PT) caiu três pontos percentuais entre setembro e novembro, de 12% para 9%, enquanto a avaliação negativa subiu cinco pontos, de 47% para 52%. No período, a avaliação regular oscilou dois pontos, de 41% para 39%. Os dados são de pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 22.

Os números refletem uma piora na avaliação sobre o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta leitura, os que consideram positivo o trabalho do ministro diminuíram de 46% para 43%. Já a avaliação negativa de Haddad aumentou de 23% para 24%. A regular avançou de 31% para 33%, no mesmo período.

Para 39 entrevistados, a força de Haddad está menor que há dois meses, após a tensão fiscal diante do aumento da pressão dentro do governo pela alteração da meta de déficit zero para 2024, que acabou sendo mantida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ainda segundo a pesquisa, 49 entrevistados veem força igual, enquanto 12 enxergam uma força maior que em setembro.

A pesquisa ouviu 100 profissionais de fundos de investimentos sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 21 de novembro. (Fonte: Pleno News)

Imagem: Reprodução

.