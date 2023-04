Só a Semob faz 95 atendimentos durante a Ação Belém Cidadã que a Prefeitura realizou no Jurunas

A Ação Belém Cidadã, relizada pela Prefeitura na manhã deste sábado, 1º de abril, levou centenas de serviços ao moradores do bairro do Jurunas, de vários órgãos e secretarias. Só a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou 95 atendimentos, das 8h às 12h: serviços gratuitos de emissão da 1ª e 2ª via da meia passagem, de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, da 2ª via do Cartão Especial e credencial para estacionamento.

Ação Belém Cidadã envolveu vários órgãos da gestão municipal na recém-reurbanizada área do canal de descarga da Caripunas, que integra o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) da Prefeitura de Belém.

Serviços gratuitos

A estudante Daiane Cardins foi ao evento em busca da segunda via da carteira de meia-passagem. Além de poupar tempo não se deslocando para longe de casa, ela poupou dinheiro: por se tratar de uma ação, a emissão da segunda via é isenta de pagamento de taxa. “Achei muito bacana a ação, facilitou muito. Tem muita gente que acaba nem indo tirar os documentos, porque é longe. Ou não tem dinheiro pra pagar uma passagem. Mas trazendo os serviços aqui pro bairro, mais gente pode ter acesso”, avalia Daiane.

A aposentada Ruthcleia da Silva também aprovou a iniciativa. Moradora da rua dos Caripunas, ela aproveitou a proximidade da ação para tirar a primeira via do cartão sênior e também o RG. “É muito bom. Deu pra resolver muita coisa”, afirma.

Agentes de trânsito estiveram presentes à ação, garantindo a segurança viária e orientando o fluxo de veículos na rua dos Caripunas, que ficou parcialmente interditada para a realização da ação.

Atendimentos

Do total dos 95 atendimentos feitos só pela Semob, 10 foram de pedidos de meia-passagem estudantil (1ª e 2ª vias), 29 de passe sênior (1ª e 2ª vias), 3 agendamentos para 1ª via do Passe Especial, 2 emissões de 2ª via do Passe Especial, 2 credenciais de vaga para estacionamento, 11 biometrias-faciais, 23 pedidos de informação em geral, além de 15 orientações para estudantes que estavam com a documentação incompleta.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob