Sob o governo Bolsonaro, Porto de Santos tem lucro recorde

Anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura

Em participação no Flow Podcast, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes destacou os benefícios do Porto de Santos, o maior da América Latina, durante sua gestão.

Alguém pode pensar que [o Porto de] Santos pode dar meio bilhão [de reais] de prejuízo por ano? [O Porto de] Santos dava meio bilhão [de reais] de prejuízo, e esse ano vai dar meio bilhão [de reais] de lucro. A gente vai ter lucro recorde – destacou.

Tarcísio foi um dos primeiros ministros indicados por Bolsonaro e segue na pasta até hoje. No programa, ele disse que reduziu a despesa no setor portuário em 34% e aumentou a receita em 14%. O ministro também falou sobre a importância do investimento do setor privado para a obtenção dos valores.

– Hoje, todo o investimento que está sendo feito em Santos está sendo feito com recursos do Porto de Santos, e não mais com o orçamento da União. Sabe por quê? Porque o Porto de Santos hoje tem R$ 800 milhões em caixa. O Porto de Santos está tocando 3 bilhões de investimento; a maioria [do setor] privado. Então a gente mudou a lógica. O Porto de Santos está dando resultado positivo – comemorou.

O ministro disse ainda que a privatização do Porto será uma medida de grande importância e classificou o projeto como “fabuloso”.

– A desestatização de Santos vai ser uma das grandes desestatizações que nós vamos fazer. Já vi preliminarmente o modelo e é um negócio fantástico, fabuloso.

Pleno.news / Pierre Borges

Foto: Reprodução