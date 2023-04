Sob os olhos de Sampaoli, Fla volta a jogar bem e vence Coritiba no Maracanã

Com Jorge Sampaoli, novo técnico rubro-negro, nas arquibancadas, o Flamengo voltou a apresentar um bom futebol e estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no Maracanã, o Rubro-Negro recebeu o Coritiba, foi dominante do início ao fim e, aproveitando bem as oportunidades, venceu por 3 a 0.

O resultado traz um pouco de calmaria para o Fla, que agora, já sob o comando do novo técnico, se prepara para encarar o chileno Ñublense, na próxima quarta, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Do outro lado, o Coxa terá a semana livre para buscar a recuperação no Brasileiro diante do Fortaleza, no Couto Pereira, no próximo domingo

. Flamengo se impõe e sai na frente

Diferente da postura passiva dos últimos jogos, o Flamengo foi agressivo e não deu sossego para defesa do Coritiba nos primeiros minutos de partida. Com a marcação alta e muita pressão na saída de bola coxa-branca, o Rubro-Negro criou espaços e não demorou para abrir o placar.

Logo aos 11, após bola recuperada no ataque, Gerson apareceu pelo meio e arrumou de cabeça para Ayrton Lucas. O camisa 6 clareou para a perna esquerda e, de fora da área, soltou uma bomba na gaveta, sem nenhuma chance para Rafael. Um golaço no Maraca!

Acuado, o Coxa não encontrou soluções para fugir do domínio rubro-negro e seguiu tentando a ligação direta para Alef Manga, que, solitário, não conseguiu ganhar os duelos com a defesa do Fla. A melhor chance das paranaenses na primeira etapa saiu de uma cobrança rápida de lateral, que Rodrigo Pinho finalizou para boa intervenção de Santos.

Dominante, o Flamengo se manteve no ataque e teve volume para uma vantagem ainda maior. Aos 42, Everton Cebolinha escapou pela esquerda e viu a bola se oferecer para Matheus França, que se livrou da marcação e bateu firme, carimbando o poste esquerdo.

Fim de jejum e vitória rubro-negra

Mantendo o ímpeto da primeira etapa, o Rubro-Negro encurralou o Coritiba novamente e ampliou a vantagem. Aos 11, após boa estocada pela esquerda, Gerson invadiu a área e foi derrubado por Andrey. Pênalti. Na cobrança, Gabigol, que não marcava há dez jogos, bateu com muita categoria e encerrou o jejum: 2 a 0.

Aproveitando o bom momento na partida, o técnico interino Mário Jorge aproveitou para promover o esperado retorno do recém-recuperado Bruno Henrique, que não entrava em campo desde junho do ano passado.

Sem comprometer e ocupando o lado esquerdo do campo, o BH viu o Fla seguiu com o controle da partida. Trabalhando a bola com qualidade e sem correr riscos na defesa, o Rubro-Negro ainda encontrou tempo para marcar mais um.

Já nos acréscimos, após bola levantada na área, Pedro aproveitou sobra, tabelou bonito com Victor Hugo e, com extrema categoria, deu uma cavadinha por cima do goleiro e deu números finais à grande vitória do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro: 3 a 0.

