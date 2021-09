Sobe para 09 o número de casos suspeitos da ‘Urina Preta’ no Pará; novo caso em Almeirim

Subiu para 9 o número de casos suspeitos da doença de Haff no estado do Pará, segundo informou nesta segunda-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). O caso suspeito mais recente foi registrado no município de Almeirim, no oeste do estado. Não foram repassadas informações sobre o estado de saúde do paciente. A região é a que mais possui registro da doença com seis casos suspeitos, sendo 4 em Santarém, 01 em Trairão e agora 01 em Almeirim. Belém tem três casos de rabdomiólise, síndrome associada à doença da urina preta.

Até o momento não foi comprovada a relação da doença com o consumo de pescado. Aqui na região Oeste do Pará, a venda de peixes caiu drasticamente e o estoque de pescado que não chegou ser comercializado, em Santarém, o maior município da região, chegou a 400 mil toneladas nesse período. Há 7 mil pescadores artesanais no município. Em Santarém, Juruti e Belterra o comércio de tambaqui, pirapitinga e pacu, provenientes do estado do Amazonas, está proibido pelas prefeituras locais, como medida preventiva.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), foi notificado e está investigando, no momento, nove casos suspeitos da doença. A Sespa informou que todos os exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos foram encaminhados, por meio do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), para laboratório de referência, em Santa Catarina, e não há ainda previsão de resultado.

A pasta alerta que o tratamento do paciente não depende do resultado desse exame e que a pesquisa de toxina não analisa sequenciamento genético tampouco carga viral.

A Sespa informa ainda que, em caso de sintomas como dor muscular intensa na costa e membros inferiores, urina de cor escura associada à ingestão de pescado em até 24h, é necessário buscar atendimento imediato na rede pública de saúde do município. Ressaltamos que o monitoramento, bem como o acompanhamento dos pacientes é de responsabilidade da secretaria municipal de saúde.

A rabdomiólise é uma síndrome clínico-laboratorial que decorre da lesão muscular com a liberação de substâncias intracelulares para a circulação sanguínea.

Ocorre normalmente em pessoas saudáveis, na sequência de traumatismos, atividade física excessiva, crises convulsivas, consumo de álcool e outras drogas, infecções e ingestão de alimentos contaminados que incluem o pescado.

O quadro clínico da doença pode incluir elevações assintomáticas das enzimas musculares séricas (creatinina-fosfoquinase – CPK). A rabdomiólise é associada à doença de Haff quando é relacionada à ingestão de peixes e crustáceos de água doce.

Fonte: O Estado Net

Foto: Reprodução / Agência Pará