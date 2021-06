Sobre o aterro de Marituba

O Ministério Público do Estado avaliará os termos da decisão desta terça-feira (29), que prorrogou, novamente sem ouvi-lo, as operações do Aterro Sanitário de Marituba até o dia 30 de setembro. Caso não estejam garantidas as medidas ambientais necessárias, poderá entrar com recurso, pois entende que uma nova prorrogação deve salvaguardar questões como a garantia de licenciamento corretivo da própria Semas, implementação da Usina de Gás e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e cumprimento das condicionantes previstas na Lei de Resíduos Sólidos e nas cláusulas do Acordo de 2019 pela empresa e prefeituras, e, acima de tudo, salvaguardar o interesse e saúde da coletividade.

