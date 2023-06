Sobrevivente de naufrágio diz que desaparecidos ‘pularam primeiro’

Um dos sobreviventes do naufrágio na costa de Santa Catarina disse neste domingo (18) que os três desaparecidos pularam do barco primeiro, antes da tripulação que foi resgatada na noite de sábado (17). A embarcação BP Safadi Seif levava oito pessoas.

“Eles pularam primeiro. A gente deixou para pular no finalzinho, quando estava afundando a embarcação. Foi muita luta para a gente sobreviver e conseguir pegar a boia. Não deu tempo de nada”, relatou Luiz Carlos Messias da Silva à NSC. Ele era cozinheiro do barco.

Os pertences da tripulação como celular e documentos, foram perdidos, segundo Messias.

Segundo o cozinheiro, o barco afundou após uma onda forte. “A gente estava trabalhando, tudo tranquilo, e depois veio a vaga de mar muito violenta”.

“Não foi fácil pra gente. O mar estava muito grosso, as ondas muito fortes. E nós, naquela balsinha. Mas, graças a Deus, conseguimos escapar”, acrescentou Luiz Carlos.

A Marinha encontrou cinco homens por volta das 22h de ontem a cerca de 160 km da costa de Santa Catarina . Segundo as autoridades, todos estão bem de saúde.

“A embarcação Thor Frigg, sob coordenação de buscas pelo Salvamar Sul, resgatou com vida e em bom estado de saúde, por volta das 22h, cinco sobreviventes do barco pesqueiro “Safadi Seif”, que naufragou na costa de Santa Catarina, em 16 de junho”, informou a Marinha, em comunicado.

O naufrágio aconteceu na noite de sexta-feira (16), após a região ser atingida por um ciclone, que provocou fortes temporais na costa catarinense. A embarcação desapareceu perto da Ilha do Coral, ao sul de Florianópolis, a 45 minutos de Garopaba.

Para agilizar as buscas pelas outras vítimas, a Marinha reforçou a equipe de resgate no sábado. Dois navios foram incorporados às equipes e outros dois devem se juntar neste domingo. Um avião e dois helicópteros que partiram do Rio de Janeiro também colaboram com as buscas.

Fonte: IG/Foto: Reprodução: NSC TV