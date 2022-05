Sobrinha descarta assassinato da juíza de Direito do RN Mônica Oliveira

Seguiu no começo da tarde desta quarta-feira, 18, para ser velado e sepultado na cidade de João Pessoa, na Paraíba, o corpo da juíza de Direito Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira. A sobrinha dela, Monique Andrade, única familiar que veio a Belém para as tratativas de liberação do corpo junto ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e a companhamento das primeiras investigações por meio da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Pará, descartou a tese de homicídio.



Monique, em breve contato com a imprensa, disse ter visto as imagens dos circuitos de televisão que apontam para o suicídio e que não veio para incriminar ninguém. Segundo a jovem, sua tia era uma pessoa maravilhosa, que tinha dois filhos e atuava como Juíza de Direito no Estado do Rio Grande do Norte.



Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, nos últimos tempos, vinha de um relacionamento com o Juiz de Direito do Pará João Augusto Figueiredo Júnior. Eles teriam tido uma discussão acalorada no domingo. Na manhã de ontem, a magistrada, no que teria sido um momento de “fraqueza”, tirou a própria vida com a arma do companheiro. O juiz, então, dirigiu seu carro com a mulher morta até a porta da Divisão de Homicídios, no cruzamento da Avenida Magalhães Barata com Travessa Castelo Branco, onde prestou depoimento contando o que havia ocorrido.



Depois de depor em Boletim de Ocorrência, o magistrado foi liberado e o corpo de Mônica Oliveira encaminhado ao IML para exames de necropsia. Foi feita a perícia cadavérica, apreendida a arma usada na ocorrência e o caso, agora, segue em apuração sob sigilo de justiça.



VELÓRIO

O corpo de Mônica foi velado na manhã de hoje em uma capela mortuária no bairro de Fátima, onde compareceram vários amigos do casal. Foi notada a ausência do juiz João Augusto Figueiredo Júnior, mas houve a justificativa que ele se preparava para viajar com o corpo para João Pessoa.

De acordo com Monique Andrade, para a família, o caso está encerrado e qualquer pessoa que se reporte acerca do fato, estará cometendo engano, pois ela mesma viu as imagens dos circuitos de televisão.

Imagem: Álbum particular