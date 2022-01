Sobrinha morre e tio fica gravemente ferido durante colisão entre moto e carro, na PA-279

Thalita da Silva Rodrigues, de 18 anos, morreu e o tio dela Edimundo Cardoso de Oliveira ficou gravemente ferido em um acidente na PA-279. As vítimas estavam numa motocicleta, modelo Pop 100, cor preta, que colidiu com um automóvel, Ford Fusion, prata. O fato ocorreu na noite de quinta-feira, 13, no trecho da rodovia entre Ourilândia do Norte e Tucumã, sul do Estado. O condutor do veículo não prestou socorro às vítimas. Com informações do site Correio de Carajás.

De acordo com as testemunhas, as duas vítimas estariam ingerindo bebida alcoólica momentos antes de sofrerem o acidente. Ainda conforme testemunhas, o tio e a sobrinha estariam em Tucumã e seguiriam em direção a Ourilândia do Norte. O percurso entre as duas cidades é de aproximadamente dez quilômetros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) esteve no local do acidente, onde foi constatado o óbito de Thalita e prestados os primeiros atendimentos ao sobrevivente, que foi conduzido para um hospital em Tucumã. As duas vítimas não usavam capacete. Posteriormente, o acidentado em estado grave, foi transferido para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, também no sul do Estado.

O condutor do automóvel, que fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas não havia sido identificado. A Polícia Civil investiga a identidade do motorista, que deve prestar esclarecimentos sobre o caso, podendo inclusive responder criminalmente. O veículo, que ficou com a frente completamente amassada, foi levado para o pátio da unidade de Polícia Civil de Tucumã.

Fonte O Liberal