Sociedade Esportiva Caeté anuncia técnico Léo Goiano para a disputa da Série B do Paraense

No Pará, treinador tem passagens por Parauapebas, Independente-PA e Remo. Ele chega após comandar o Grêmio Atlético Sampaio, de Roraima, na Série D do Brasileiro

Léo Goiano tem passagem pelo Remo em 2017 — Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas.

A Sociedade Esportiva Caeté anuncio nesta sexta-feira, dia 1, a contratação do técnico Léo Goiano para comandar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Paraense 2021. O treinador esteve por último no Grêmio Atlético Sampaio, de Roraima, pela Série D do Brasileiro.

Léo Goiano tem 47 anos e possui algumas passagens por equipes do Pará. A primeira experiência foi em 2014, conquistando a Segundinha do Parazão com o Parauapebas. Em 2017 levou o Independente-PA ao terceiro lugar do Paraense, assumindo o comando do Remo logo em seguida.

Ainda em 2017, o técnico retornou ao Pebas para colocar a equipe novamente na elite do estadual. Ele ainda tem passagens por clubes, como Anapolina, Nacional, Asa e Moto Clube.

O Caeté está no Grupo F da Segundinha, juntamente com Izabelense, Santa Rosa e Capitão Poço, adversário na estreia da competição, marcada para o dia 16 de outubro.

Fonte GE