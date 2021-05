Sócio de gaúcho morto é preso acusado de ser o mandante do crime

Um sócio do empresário gaúcho Raul Alberto Wolf (foto acima), assassinado no ano passado em Marabá, foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios daquela cidade, em Tucumã, na Região do Araguaia, sul do Pará, acusado de ser o mandante do crime.

O empresário José Mário Prestes foi preso durante a operação Gambit, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão na empresa Construtora e Britagem Milanos e um de prisão preventiva na casa dele, onde foram encontradas arma de fogo e munições. Os policiais também recolheram diversos documentos e objetos, como celulares, notebooks, drives externos e pen drives, que serão encaminhados para análise da perícia a fim de ajudar nas investigações.

As apurações prosseguem pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogadas. De acordo com a polícia, José Mário Prestes, preso ontem, 14, é suspeito de ter sido o mandante do assassinato de seu sócio, Raul Alberto Wolf, cometido em 10 de novembro de 2019, no estacionamento de um hotel, no Bairro Cidade Nova, em Marabá.

Dois homens ainda não identificados foram os autores do crime. A operação, resultante de 520 dias de investigações, contou com apoio de equipes da 20ª Seccional Urbana de Polícia de Parauapebas e da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá e Redenção.

Nesta semana, uma recompensa de 1 mil reais foi oferecida pelo Disque Denúncia do Sudeste do Pará, para quem fornecer informações sobre os matadores do empresário gaúcho, de 48 anos. A divulgação do cartaz teve como objetivo ajudar os órgãos de segurança a elucidar o homicídio e chegar aos pistoleiros.

Os colaboradores terão as identidades preservadas. Até hoje, a Delegacia de Homicídios de Marabá não conseguiu pistas dos executores do crime. O empresário gaúcho, que estava em Marabá a negócios, foi executado com tiros na nuca pelos pistoleiros.

Segundo a polícia, ele saiu do quarto por volta das 8 horas da manhã, quando foi abordado no estacionamento do hotel por dois homens em uma moto, que realizaram os disparos. Logo em seguida, os pistoleiros fugiram.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação