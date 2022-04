Socioeducandos participam de passeio cultural em Alter do Chão

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas tiveram uma experiência cultural inesquecível no Distrito de Alter do Chão, em Santarém, no Oeste do Estado, mesoregião do Baixo Amazonas. A iniciativa, realizada na última quarta-feira, 20 foi idealizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para proporcionar aos adolescentes aprendizagem e desenvolvimento de novas habilidades, fomentando o apreço pela arte e a valorização do potencial turístico da região.



O passeio contou com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alter do Chão, que acompanhou os jovens junto com o coordenador do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Alter do Chão, o turismólogo Henrique Rabelo Damasceno.



Na oportunidade, os jovens conheceram um pouco da história de Alter do Chão visitando os principais pontos históricos e participaram também de oficina de pintura em tela.



“A atividade de hoje foi de suma importância para mostrar o potencial e pontos turísticos de Alter do Chão, relevância, fatos históricos e curiosidades para o grupo envolvido”, observou Henrique.

“Essa atividade foi muito legal porque aprendemos um pouco sobre a história de Alter do Chão, e também conhecemos alguns pontos turísticos e ainda aprendemos algumas técnicas de pintura. Essa atividade me ajudou a conhecer um pouco mais das minhas habilidades artísticas”, contou a adolescente A.W.S.



A coordenadora do Creas Jéssica Bentes contou que foi mais uma atividade importante para os socioeducandos.



“Atividades externas como essa são gratificantes. Acompanhá-los foi uma experiência incrível e percebemos que eles também ficaram felizes”, disse Jessica.



“Momentos como este possibilitam além de novos aprendizados, o fortalecimento dos vínculos entre os adolescentes e a sociedade, que em grande parte são rompidos. O objetivo do serviço é exatamente garantir a integração social desses adolescentes bem como assegurar todos os seus direitos enquanto cidadão”, observou Sandra Santana, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.



O Creas representa para a comunidade um importante espaço público que trabalha com usuários que encontram-se com direitos violados, buscando o fortalecimento de vínculos, a reparação das violações de direitos e objetiva promover o acesso aos diretos à população usuária deste serviço socioassistencial.



Imagens: Ascom/PMS