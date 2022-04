Socorrista diz que Rodrigo Mussi tentava se mexer, mas não conseguia

O socorrista Rafael da Silva Teixeira foi o primeiro a prestar os primeiros socorros a Rodrigo Mussi

O socorrista Rafael da Silva Teixeira, que prestou os primeiros socorros a Rodrigo Mussi, após o acidente de carro sofrido pelo rapaz, revelou para a Quem que o ex-BBB tentava se levantar e se mexer, mas não conseguia. Teixeira ainda contou outros detalhes do momento.

Rafael garantiu que Mussi não foi arremessado pela janela do carro, e que ao fazer a primeira assistência ao influenciador notou que ele tentava se mexer e sair do lugar. “Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros.”

Ex-BBB Rodrigo Mussi está internado em estado grave após batida de carro em SPReprodução/Instagram

Rodrigo Mussi participou da 22ª edição do BBBReprodução/Instagram

O socorrista dirigia uma ambulância particular quando parou para ajudar Rodrigo e o motorista da 99 que estava dirigindo o carro que se envolveu no acidente. O homem cochilou ao volante e acabou colidindo contra um caminhão.

Teixeira afirma que deu assistência aos dois até que outras equipes de resgate chegassem. “Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o Samu ou o resgate.” Sobre o estado de Rodrigo, o profissional complementou: “Ele não falou nada. Ele estava tentando reagir, mas não estava falando”

Por: Leo Dias / Metrópoles