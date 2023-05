Soldado atropela um homem, bate o carro e depois se mata

Um fato inusitado se registrou na manhã deste domingo, 21, na Rua Mundurucus, esquina com Travessa Teófilo Conduru, no bairro de Canudos, em Belém. Um soldado da Polícia Militar se matou depois de se envolver em um grave acidente de carro com uma vítima do sexo masculino ferida.O soldado PM Victor Matheus Barros Silva, que, recentemente, se transferiu do 20° Batalhão da PM para o Batalhão Águia, dirigia um automóvel Ford Fiesta Sedã prata, quando se envolveu em um acidente, atropelando um homem na Mundurucus com Teófilo Conduru.

O condutor do carro desceu com a arma na mão, olhou a situação e se sentou ao chão perto de um muro.Testemunhas ficaram assustadas e acionaram a polícia via CIOP, optando o que estava se passando Deste modo, uma guarnição da PM se destacou até o local para resolver a situação. Entretanto, quando o policial, visivelmente perturbado, viu os colegas de farda, levou a arma à cabeça e se matou.A guarnição, com calma, tentou se aproximar, mas nada mais restava a fazer, além de acionar a Polícia Civil pata a tomada de providências cabíveis.O corpo do soldado Victor Matheus foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato, depois do levantamento de local.Fotos do policial que circulam pelas redes sociais mostram que ele tinha problemas com alcoolismo e os .omentos finais de sua vida, antes de se suicidar.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar