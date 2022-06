Soldado da PM de São João do Araguaia morre em grave acidente no Tocantins

Na manhã do domingo (5), um soldado da Polícia do Pará, identificado como Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, de 31 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na TO-201, entre Axixá do Tocantins e Sítio Novo, no estado do Tocantins. O policial era lotado no município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Tocantins, o soldado conduzia um carro de passeio que colidiu na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu por volta de 6h. Imagens feitas no local da colisão mostram que o carro do policial, um Honda Civic de cor prata e placa OTM-OD38, ficou totalmente destruído.

A PM informou que no momento do acidente a região estava nublada e um nevoeiro atrapalhava a visibilidade dos condutores, o que pode ter sido a causa do sinistro. O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado, mas o policial não resistiu aos ferimentos e já estava sem vida quando os socorristas chegaram. O corpo de Marcos Aurélio foi levado ao Instituto Médico Legal no Tocantins (IML).

Segundo um amigo de Marco Aurélio, o jovem se formou na última turma de Formação de Praças em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. O policial era de Imperatriz (MA).

Fonte: Com informações do Native News Carajás