Soldado da PM salva bebê de apenas 55 dias que estava se engasgando

Circula nas redes sociais o vídeo de uma bebê de 55 dias que foi salva por uma soldado da Polícia Militar de Vila Velha, no Espírito Santo. A pequena Beatriz estava engasgando e a mãe da criança pediu socorro.

Ao que tudo indica, a policial Letícia Sousa é vizinha da família, pois nas imagens de segurança é possível ver o momento que a soldado sobe correndo pela escada e entra no corredor onde a mãe estava com a bebê.

Letícia fez várias manobras para desengasgar a criança que nasceu prematura de apenas 34 semanas. Por ser pequena e ter o corpo delicado, a soldado achou melhor sugar o leite pelo nariz e assim conseguiu reanimar Beatriz.

Em um dos vídeos, a policial conta que logo em seguida o Samu chegou e terminou os procedimentos e a levou para o hospital, pois a saturação da criança estava baixa. Beatriz passa bem.

Com a repercussão do caso, a soldado usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu desde que o vídeo viralizou, mas disse que a glória é de Deus, que foi Ele quem agiu através dela.

– Agradeço a todos pelo carinho e reconhecimento! O que tenho a dizer é que a condução de Deus em nossas vidas é algo perfeito. Não era eu, era Deus! Toda honra e glória ao nosso Pai.

Ela contou ainda que a criança está bem.

– Essa princesinha pequetita está muito bem e agradeço a todos a preocupação, carinho e reconhecimento. Beatriz, nossa princesa!

