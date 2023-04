Soldado de 18 anos morre após treinamento do Exército

O soldado João Victor Alves da Silva, de 18 anos, morreu na noite da última quarta-feira (26), após passar mal durante um treinamento em um acampamento básico do Exército, em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), o jovem, lotado na 2ª Companhia de Infantaria, foi prontamente atendido pela equipe de saúde do Exército e, em seguida, deu entrada no Hospital Ferreira Machado (HFM) ainda consciente por volta das 20h45.

O soldado foi atendido pela equipe médica do Politrauma, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve a morte declarada por volta das 22h15.

O CML informou que foi instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da morte do jovem. O órgão garantiu que está prestando toda assistência necessária à família.

Edvaldo Soares da Silva, pai do jovem, questiona a morte do filho, que segundo ele era saudável.

– João não tinha nada, nem dipirona tomava pra dor de cabeça, tinha uma saúde excelente. Domingo, às 21h, eu entreguei meu filho na porta do Exército bem, perfeito. Ele não tinha nada, isso eu posso afirmar. Quando nós chegamos lá [no hospital], encontramos o comandante e alguns sargentos, mas não deram detalhes, não sabiam informar direito a causa da morte. E lá dentro eu fiquei sabendo que ele chegou todo molhado – afirmou.

O corpo de João Victor foi enterrado na tarde desta quinta (27), no cemitério do Caju, também em Campos dos Goytacazes.

