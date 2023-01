Solenidade marca a posse da nova mesa diretora da Câmara de Veradores de Santarém

O prefeito Nélio Aguiar, acompanhado da primeira dama, Celsa Brito, e de vários secretários municipais, participou, ontem, segunda-feira, 02, da sessão solene de posse à nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santarém para o biênio 2022 – 2023. Participaram do evento deputados estaduais, o deputado federal eleito Henderson Pinto (MDB), autoridades militares e representantes da sociedade civil.

A cerimônia foi conduzida inicialmente pelo vereador Ronan Liberal Jr (MDB), presidente no biênio 2021 – 2022. Depois de agradecer aos servidores e parlamentares da Casa Legislativa pela parceria na condução dos trabalhos, Ronan deu posse ao novo presidente Silvio Neto (União Brasil).

“Sinto-me honrado pela missão cumprida e desejo todo sucesso ao vereador Silvio Neto”, disse Ronan Liberal.

No momento seguinte, o vereador Silvio Neto assumiu a presidência da sessão e convocou os demais membros da mesa diretora para também serem empossados. São eles 1º Vice Presidente – Vereador Gerlande Castro (PSB); 2 ° Vice-presidente – Jandeilson Pereira (União Brasil); 1º Secretária – Vereadora Alba Leal (MDB); 2º Secretário Vereador Carlos Martins (PT); 3º Secretário Vereador Professor Josafá Gonçalves (PL); e 4º Secretário Vereador Ângelo Tapajós (REPUBLICANOS).

A Mesa Diretora tem por atribuição conduzir os trabalhos do poder legislativo. “Nós pretendemos manter um trabalho de excelência e transparência, discutindo e votando projetos fundamentais para o desenvolvimento do município”, disse o novo presidente, Silvio Neto.

A presidência da Câmara Municipal tem uma importância ainda maior. Nas ocasiões de ausência do prefeito, por não haver vice-prefeito em Santarém, é o presidente da Casa quem assume a chefia do Executivo. Por isso, Nélio Aguiar enfatizou a necessidade de harmonia entre os poderes. “Esse respeito e cooperação mútuas são fundamentais para manter o ordenamento do município e o bem estar da população. Continuaremos discutindo projetos que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida no nosso povo. Sempre trabalhando de mãos dadas com esta Casa”, disse Nélio Aguiar.

Imagem: Agência Santarém