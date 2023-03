Solidariedade

O governador Helder Barbalho e o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social Uálame Machado visitaram o estudante ferido a facada por um colega dentro da sala de aula da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Palmira Gabriel, localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém. O chefe do Executivo falou com familiares do garoto sobre o ocorrido, lamentou o fato e disse que providências enérgicas são adotadas.