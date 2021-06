Soltura de traficantes aumenta medo de moradores na vila Curuai, no distrito do Lago Grande, em Santarém

A soltura de um casal supostamente envolvido com o tráfico de drogas, preso em flagrante no último dia 28 de maio, na vila de Curuai, na região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará, criou um clima de medo entre os moradores da pacata vila com pouco mais de 8 mil habitantes. A dupla foi presa durante uma operação da Polícia Militar, que resultou na prisão de pelo menos seis pessoas, entre vendedores de drogas e usuários. Um adolescente também foi apreendido na ocasião.

As investigações policiais apontaram que a residência do casal funcionava como uma boca de fumo, bastante frequentada por usuários de drogas e menores. No local foram apreendidas drogas, além de balança de precisão, materiais para embalagem do entorpecente, aparelhos celulares, dinheiro e joias.

A operação contou com reforço de policiais da Vila Socorro e de Curuai. Cinco homens e uma mulher foram presos em flagrantes e conduzidos para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Santarém.

Mas na manhã do último dia 29, após uma audiência de custódia, quatro dos suspeitos foram imediatamente liberados. Foram enquadrados como usuários. Já o casal, permaneceu preso por se tratar de crime relacionado à prática do tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.

O casal foi solto no dia 31 de maio, para desespero dos moradores que respiraram aliviados com a prisão dos suspeitos de comandarem o tráfico de drogas em Curuai e região. Contudo, desde que foram soltos, o clima é de medo entre os comunitários. E o entra e sai de usuários na residência que foi alvo da operação policial continua intenso desde então.

Esta semana, indignados com a decisão da Justiça que determinou a soltura do casa, entidades e organizações da sociedade civil da Vila de Curuai, tornaram público o seu descontamento e repudiaram a decisão que colocou em liberdade os supostos traficantes de drogas que residem na comunidade.

“A notícia da prisão do casal, foi encarada de forma eufórica pela população, pois a venda de drogas na Vila está num nível muito preocupante, uma vez que são comercializadas praticamente sem nenhuma restrição. Com desmonte de uma das “bocas”, ressaltando que não é a única, todos imaginavam que fosse amenizar essa prática em nossa comunidade. Mas para surpresa de todos, o casal apontado como traficante foi solto na manhã do dia 31. Repudiamos tal soltura, pois é do conhecimento de todos, que há tempos, o referido casal promove a venda de drogas ilícitas em nossa comunidade e que o principal público consumidor, em sua grande maioria, são jovens, que para manter suas dependências químicas, acabam por praticar roubos e furtos na comunidade, e isso tem tirado a tranquilidade e o sossego das famílias da comunidade, que é protegida por um quantitativo mínimo de policiais militares”, diz um trecho da nota divulgada pelas entidades.

Segundo os moradores, quando retornou para vila, o casal foi recebido com festa por comparsas e usuários de drogas. A recepção foi bastante comemorada, uma afronta com a comunidade e com a própria polícia.

“Requeremos das autoridades policiais, do judiciário, do ministério público, dos guardiões da lei deste país, das autoridades políticas nas esferas municipal e estadual (Prefeitura, Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Pará, Câmara de Vereadores de Santarém), medidas urgentes que possam nos dar a certeza de que não seremos prejudicados com atos criminosos praticados por esses traficantes”, diz outro trecho da nota assinada por representantes de oito entidades.

Associação de Moradores de Vila Curuai- ASMOVIC

Comissão pró- emancipação do Lago Grande- COPEMLAGO

Comissão de Mobilização do Lago Grande – COMLAG

Conselho de Segurança do Lago Grande- CONSEG

Lideranças da Igreja Católica do Lago Grande

Associação de Moradores e Trabalhadores Rurais Agroextrativista da Cabeceira do Ouro- AMPROCOL

Associação de Moradores e Trabalhadores Rurais da Comunidade Cabeceira do Marco- ASMOCAM

