Sonia Abrão: Maria foi retirada do confessionário por seguranças

Durante o A Tarde É Sua, apresentadora e comentaristas afirmaram que a atriz e cantora não reagiu bem ao saber de expulsão

A expulsão de Maria do BBB22 (Big Brother Brasil) é o assunto do dia, até mesmo em emissoras concorrentes. No A Tarde É Sua, da RedeTV, Sonia Abrão e seu time de comentaristas afirmaram que a cantora e atriz não reagiu bem à notícia de que havia sido expulsa do programa. Procurada pela coluna, a TV Globo negou.

Segundo a equipe da atração vespertina da RedeTV, Maria teria ficado revoltada e ameaçado quebrar o confessionário. “Como vocês vão me expulsar por uma pessoa que não vale nada?”, teria questionado a atriz. O clima teria esquentado, com direito a ofensas, palavrões e bate-boca com a direção do reality.

Natália e Maria, no BBB22Reprodução

Maria foi expulsa do BBB22 após agredir Natália no Jogo da DiscórdiaReprodução

Ainda de acordo com o programa de Sonia Abrão, a agora ex-BBB teria dito que voltaria para a casa mais vigiada do Brasil e ninguém iria retirá-la.

LeoDiais / Metrópole