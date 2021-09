Sonia Abrão sai em defesa de Ximbinha e chama Joelma de ‘cara de pau’

Sonia Abrão nunca escondeu de ninguém que não gosta da cantora paraense Joelma e fez questão de usar o seu programa para detonar uma atitude recente da famosa. Isso porque a ex-vocalista da banda Calypso causou ao anunciar uma turnê chamada “Isso é Calypso” para a pós-pandemia.

Sonia, então, tomou as dores do ex-marido da loira, o guitarrista Ximbinha, que é detentor dos direitos da banda Calypso, e disparou: “Joelma é cara de pau, né? Ela só puxa o assunto de Ximbinha quando ela tem alguma coisa para lançar. Porque sabe que a mídia vem toda para cima”, enfatizou.

Após a polêmica do fim de semana, Joelma revelou que preferiria morrer do que voltar a trabalhar com Ximbinha. Sua equipe, porém, negou que o termo “calypso” seja referente à banda e afirmado que indica o ritmo musical que possui o mesmo nome: “Calypso não é marca, é ritmo! Banda Calypso é uma marca, mas calypso é um ritmo que todos podem usar. É igual ao sertanejo, funk e etc. O que a Joelma vai fazer é uma turnê de calypso. Ela não vai voltar com uma banda de antes. É a turnê, em carreira solo. Uma volta dos shows com uma turnê especial do ritmo. Por isso se chama ‘Isso é Calypso'”.

Sonia Abrão detona Joelma após cantora dizer que prefere ‘a morte’ do que voltar com ex. Confira ! (Via: #ATardeESua) pic.twitter.com/EhVhHE7acS — RedeTV! (@RedeTV) August 31, 2021

Tempos atrás, Sonia Abrão foi entrevistada pela revista Caras no YouTube e abriu o jogo sobre assuntos polêmicos, como sua inimizade com Joelma. Ela começou falando sobre a cantora e acabou admitindo que as duas tiveram uma briga. “Houve uma briga na época do término da relação com o Ximbinha” , disparou.

Com informações do Portal RD1

Fonte: Roma News