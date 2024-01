Sons da Amazônia tomam conta do Theatro da Paz com o concerto “Tom, Pará Belém”

Na próxima terça-feira (30) começa a temporada 2024 de concertos com Amazônia Jazz Band, no Theatro da Paz. Sob regência do maestro Elias Coutinho, a jazz band fará uma homenagem a Tom Jobim, um dos grandes expoentes da música brasileira, e à cidade de Belém, que celebrou no ultimo dia 12 de janeiro, 408 anos.

Com o título “Tom, Pará, Belém” o concerto oferece ao público um mergulho sonoro em diversos estilos musicais, desde o samba de Tom, até o carimbó do Pinduca.

Os ingressos para esta primeira apresentação do ano da Amazônia Jazz Band são limitados à capacidade do Theatro e poderão ser retirados a partir das 9h de terça-feira (30), na bilheteria do Da Paz. Além disso, também poderão ser adquiridos através do site Ticket Fácil. O valor unitário é de R$ 2,00, e cada pessoa (CPF) poderá adquirir até dois ingressos. A realização é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música.

Homenagens – Além de Pinduca, Paulo André e Ruy Barata, o concerto também vai homenagear no repertório o maestro Waldemar Henrique, com “Coco Peneruê” e “Minha Terra”; o Trio Manari e Adalbert Carneiro, com “Dançando no Rio”; e Sebastião Tapajós, com “Bem Mais”, que recebe arranjo de Nelson Neves. O repertório conta ainda com “Ritual de Tambores”, de Thiago D’Albuquerque, e finaliza com “Gênesis”, do maestro Elias Coutinho, com arranjos de Jonas Hocherman.



Serviço:

“Tom, Pará Belém” – Amazônia Jazz Band

Data: 30/01/2024 – 20h (terça-feira)

Local: Theatro da Paz

Endereço: Rua da Paz, entre as avenidas Presidente Vargas e Assis de Vasconcelos

Ingressos: R$2,00, disponíveis a partir das 9h da manhã (30/01) na bilheteria do Theatro da Paz e no site Ticket Fácil.

Foto: David Alves / Ag Pará