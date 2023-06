Sons são ouvidos durante busca por submarino desaparecido

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou na madrugada desta quarta-feira (21) que detectou “sons” na área onde está sendo buscado um veículo submersível turístico desaparecido com cinco tripulantes a bordo que se dirigia para ver os restos do Titanic.

– Uma aeronave canadense P-3 detectou sons subaquáticos na área de busca – disse a Guarda Costeira no Twitter, embora tenha esclarecido que nenhum vestígio do veículo foi encontrado até agora.

De qualquer forma, o órgão ressaltou que essas informações serão usadas para organizar futuros planos de busca. A mensagem chega depois de meios de comunicação como a revista Rolling Stone e a emissora CNN informarem que as autoridades detectaram sons de golpes em intervalos de 30 minutos.

A Guarda Costeira dos EUA iniciou uma extensa operação de busca na última segunda (19) com a ajuda do Canadá para localizar o submersível. A empresa OceanGate Expeditions, que opera o veículo, comunicou às autoridades no domingo (18) o desaparecimento do submersível com cinco pessoas a bordo: o piloto e quatro passageiros.

Segundo a imprensa britânica, os cinco membros da tripulação são o empresário paquistanês Shahzada Dawood, seu filho Suleman, o explorador britânico Hamish Harding, o explorador francês Paul-Henry Nargeolet e o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush.

Em seu site, a empresa oferece viagens de oito dias e sete noites para visitar os restos do Titanic a um preço aproximado de 250 mil dólares (R$ 1,198 milhão, na cotação atual).

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER