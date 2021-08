Sony barra McDonald’s Austrália em promoção com controle temático

Nos últimos dias, a rede recebeu a notícia de que o McDonald’s Austrália faria uma promoção com o intuito de oferecer controles temáticos do PlayStation 5. Porém, a marca da rede de fast-food foi proibida de dar prosseguimento com essa ação que seria parte de seu aniversário de 50 anos no país dos cangurus.

Como é possível ver na imagem que está nesta notícia, o controle em questão teria as cores vermelha e amarela em destaque, além de trazer o logo do McDonald’s, uma batata frita e um hambúrguer em sua carcaça.

Com a palavra, o McDonald’s

Ao site IGN, a equipe do McDonald’s ressaltou que a imagem em questão era apenas um conceito que nunca deveria ter chegado ao conhecimento da imprensa, tendo em vista que isso era algo que a rede de restaurantes ainda iria avaliar com a Sony – mas, pelo visto, os planos já foram por água abaixo.

Por fim, também foi dito que o McDonald’s e a Sony não possuem nenhum tipo de parceria comercial, o que pode ser encarado como uma má noticia para aqueles que já estavam pensando em adquirir o modelo para ampliar sua coleção de controles.

Fontes

IGN